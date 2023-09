Il lâche un message poignant après son départ du PSG

Hugo Chirossel

Après Marco Verratti, Julian Draxler a lui aussi quitté le PSG après la fermeture du marché des transferts en Europe. Le milieu de terrain allemand s’est engagé pour deux ans avec Al Ahli, au Qatar. Sur les réseaux sociaux, il a envoyé un beau message pour saluer son passage au sein du club de la capitale, qu’il avait rejoint il y a six ans.

Cet été, plusieurs joueurs qui ont passé de nombreuses saisons au PSG ont quitté le club. C’est le cas de Neymar, et plus récemment de Marco Verratti et Julian Draxler, qui ont tous les deux pris la direction du Qatar. En ce qui concerne l’Allemand de 29 ans, son transfert a été officialisé lundi. Il s’est engagé jusqu’en juin 2025 avec Al Ahli.

«Je me souviens d'une période merveilleuse à Paris»

Julian Draxler aura tout de même passé six ans au PSG, même s’il avait été prêté au Benfica Lisbonne la saison dernière. Sur Instagram , il a envoyé un beau message pour faire ses adieux au club de la capitale : « Chère famille du PSG, même si les derniers jours et les dernières semaines ont été turbulents et que j'aurais souhaité une meilleure fin : Dans l'ensemble, je me souviens d'une période merveilleuse à Paris - et c'est ce qui restera avec moi pour toujours . »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julian Draxler (@draxlerofficial)

«Tous ces souvenirs resteront à jamais dans mon cœur»