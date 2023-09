Le PSG a bouclé un transfert inattendu

Arnaud De Kanel

Les mouvements se sont succédés durant l'été au PSG. Le club de la capitale a enchainé les signatures mais il s'est également montré redoutable dans le sens des départs, un terrain délicat sur lequel il n'a pas l'habitude de briller. Et lundi, le PSG a même bouclé un énième départ inattendu.

Le mercato estival a fermé ses portes le 1er septembre dans l'hexagone mais il était encore possible pour les clubs de vendre leurs derniers éléments. Le PSG a su en tirer profit. Après s'être débarrassé de la plupart de ses indésirables cet été, le club de la capitale a finalisé un dernier transfert sur le gong.

Le PSG lui fait un cadeau, c’est validé à 100 % https://t.co/12EoaOG8zY pic.twitter.com/gSPoPl2nAG — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Draxler quitte le PSG

Le marché des transferts est encore ouvert au Qatar. Une situation qui arrange bien le PSG qui s'est séparé de nombreux joueurs mais qui n'avait pas réussi à trouver une porte de sortie à Julian Draxler. C'est désormais chose faite. Ce lundi, le milieu offensif allemand s'est engagé avec le club qatari d'Al Ahli pour deux saisons, soit jusqu'en 2025. Le PSG réalise même une très belle opération puisque la vente du champion du monde 2014 devrait lui rapporter 20M€ selon la presse allemande. Un montant inespéré, encore plus lorsque tous les principaux championnats ne peuvent plus recruter. Visiblement, toutes les parties sont gagnantes car le joueur est ravi.

La première réaction de Draxler