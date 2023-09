Les vérités du vestiaire du PSG sur les départs de Neymar et Messi

Pierrick Levallet

Le PSG a mené d'importants changements dans son effectif cet été. Le club de la capitale s'est notamment séparé de Neymar et Lionel Messi. Mais depuis le début de saison, la formation parisienne peine à se montrer convaincante sans les deux stars. Marquinhos a donc tenu à rassurer tout le monde en conférence de presse ce lundi.

Cet été, le PSG a tout changé dans son effectif. Le club de la capitale a décidé de se séparer des stars pour miser sur un groupe plus impliqué. Dans cette optique, la formation parisienne s’est débarrassée de Lionel Messi mais aussi de Neymar. Le premier a signé libre à l’Inter Miami en MLS, et le deuxième a été transféré à Al-Hilal en Arabie Saoudite.

PSG : Galtier se lâche sur sur Mbappé, Neymar et Messi https://t.co/NdqNRAKmVc pic.twitter.com/h8ImYw8Jri — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Le PSG n’y arrive pas sans Neymar et Messi

Mais depuis leurs départs, le PSG affiche une forme plutôt mitigée. Les Rouge-et-Bleu ont réalisé leur pire début de saison de l’ère QSI (seulement 8 points pris en cinq matchs). Le PSG version Luis Enrique peine encore à trouver ses marques sans Neymar et Lionel Messi. Mais Marquinhos s’est voulu rassurant en conférence de presse ce lundi avant d’affronter le Borussia Dortmund en Ligue des champions.

«Les choses sont très claires dans le vestiaire»