Le PSG rêve d’un transfert, un détail à 57M€ relance tout

Pierrick Levallet

Cherchant à se renforcer cet été, le PSG a essuyé quelques échecs sur le mercato. Le club de la capitale en pinçait notamment pour Bernardo Silva. Mais finalement, la star de 29 ans est restée à Manchester City et vient tout juste d'y prolonger jusqu'en juin 2026. Mais un détail pourrait bien relancer son dossier dans un peu moins d'un an.

Le PSG s’est considérablement renforcé mais cet été. Mais le club de la capitale a malgré tout essuyé quelques échecs sur certains dossiers. Le10Sport.com pouvait notamment vous confirmer que les Rouge-et-Bleu en pinçaient pour Bernardo Silva lors de ce mercato estival. À Manchester City depuis 2017, le joueur de 29 ans était ouvert à un nouveau défi.

Transferts : Le PSG bien aidé par un ancien de la maison https://t.co/ZGILyqSjba pic.twitter.com/VOC2d8Ycbb — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Bernardo Silva prolonge à Manchester City

Mais Pep Guardiola et le club de Premier League se sont montrés très fermes. Bernardo Silva n’était pas à vendre, et l’ancien de l’AS Monaco a fini par rester chez les Cityzens . Il vient d’ailleurs tout juste d’y prolonger jusqu’en juin 2026. Mais son dossier serait encore très loin d’être clos.

Tout n'est pas encore perdu pour le PSG

D’après les informations de Fabrizio Romano, le nouveau contrat de Bernardo Silva avec Manchester City contiendrait une clause libératoire d’un montant de seulement 57M€. Elle ne serait cependant effective qu’à partir de l’été prochain. Le PSG pourrait donc rapidement retenter sa chance après avoir manqué la star portugaise lors de ce mercato estival.