Transferts : Le grand regret du PSG dévoilé ?

Alexis Brunet

Cet été le PSG a réalisé un très gros mercato. De nombreux joueurs ont débarqué dans la capitale, et tous les postes sont maintenant doublés. Paris s'est même permis de boucler le recrutement de Randal Kolo Muani à la dernière minute contre 95M€. Pourtant, le champion de France a tout de même un regret lors du marché des transferts estival. Le PSG n'a pas réussi à faire venir Bernardo Silva, qui était la priorité de Luis Campos.

L'effectif du PSG ne ressemble plus trop à celui de l'année dernière. Tout d'abord parce que plus de dix joueurs ont rejoint Paris, mais aussi car pas moins de quatre cadres ont quitté le club de la capitale. En effet, Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar, et Marco Verratti ont fait leurs bagages.

Bernardo Silva est le regret du PSG

D'après les informations de L’Équipe , bien que le mercato du PSG soit très réussi, les dirigeants parisiens possèdent tout de même un regret. En effet, Luis Campos voulait absolument recruter Bernardo Silva. Manchester City n'a pas voulu laisser partir son joueur, alors qu'il était partant pour rejoindre le PSG. Le Portugais a même fini par prolonger son contrat avec les Skyblues.

Mercato : Un plan de Mbappé pour le PSG ? https://t.co/mM1zm2YNXl pic.twitter.com/c66cVgter6 — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

Le PSG a choisi Dembélé finalement

Pour se remettre de l'échec Bernardo Silva, le PSG a finalement décidé de se rabattre sur Ousmane Dembélé. Le Français s'est engagé pour 50M€ avec le club de la capitale, et il occupe donc désormais le côté droit de l'attaque parisienne.