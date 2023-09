OL : Le successeur de Blanc a lâché une première confidence !

Arnaud De Kanel

L'OL a disputé le premier match d'une nouvelle ère dimanche soir au Groupama-Stadium. La page Laurent Blanc est tournée et celle Fabio Grosso va s'écrire. Présent en tribunes pour la rencontre face au Havre (0-0), l'entraineur italien s'est déjà dit déçu du résultat de sa nouvelle équipe.

La crise se poursuit à l'OL. Incapables d'inscrire un but, les Gones ont une nouvelle fois rendu une copie bien pâle. La rencontre s'est soldée sur un score nul et vierge face au promu havrais. Un résultat qui n'arrange pas les affaires des lyonnais qui restent coincés dans le fond du classement, à la 16ème place. Arrivé cette semaine pour succéder à Laurent Blanc, Fabio Grosso a assisté à la rencontre depuis les tribunes et il a fait part du sentiment qui l'animait à Jean-François Vulliez qui le remplaçait pour l'occasion.

«Il est déçu du résultat»

L'entraineur intérimaire de l'OL s'est exprimé en conférence de presse. « Il (Grosso, ndlr) m’a félicité, il m’a dit que je pourrais être coach à l’avenir. Il est déçu du résultat, mais content de l’état d’esprit. Il faut bosser, ce n’est pas suffisant pour faire basculer les matches en notre faveur. Fabio Grosso n’est pas descendu, mais nous allons parler avec lui dès demain et il a une bonne base pour reprendre l’équipe et redresser le classement », a avoué Jean-François Vulliez. Ce dernier se montre très optimiste pour l'OL avec l'arrivée de Fabio Grosso.

«Cela nous manque de gagner»