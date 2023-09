La réaction du PSG sur le feuilleton Mbappé révélée ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’y a pas manqué et a encore était une attraction estivale. Poussé vers la sortie par le PSG en raison de son refus de prolonger son contrat, Mbappé a résisté et n’a absolument pas changé d’état d’esprit malgré l’énième feuilleton sur son avenir. Le capitaine du PSG s’est expliqué sur la situation.

Une fois n’est pas coutume, Kylian Mbappé a été au cœur de l’actualité mercato du PSG cet été. Et ce, bien qu’il ait affirmé qu’il comptait être là pour cette saison malgré la pression du club de le vendre en cas de non prolongation de son contrat expirant en juin prochain. Mbappé est bien là et a même eu le brassard de capitaine vendredi lors de la défaite face à l’OGC Nice (3-2).

«Son rôle n'a pas changé, il toujours été très clair que c'est un joueur très important»

Habituellement capitaine, Marquinhos a été de passage en conférence de presse ce lundi dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions pour le PSG mardi soir à l’occasion de la réception du Borussia Dortmund. « Son rôle n'a pas changé, il toujours été très clair que c'est un joueur très important. C'est un leader et il était déjà en leader avec les autres ».

«Il exprime très bien ce qu'il veut, ce qu'il voit et ce qu'on doit faire pour s'améliorer»