Le PSG lâche une star, il jubile

Alors qu’il n’a pas prolongé son contrat avec le PSG en fin de saison dernière, Sergio Ramos est finalement retourné au FC Séville, club qu’il avait quitté il y a 18 ans. Le défenseur espagnol de 37 ans a joué ses premières minutes le week-end dernier contre Las Palmas aux côtés de Loïc Badé. Ce dernier a été dithyrambique envers l’ancien Parisien.

L’été a été long pour Sergio Ramos. Après deux saisons passées au PSG, il n’a finalement pas prolongé son contrat en fin de saison dernière, mais il a mis du temps avant de rebondir. Il a fini par s’engager pour une saison avec le FC Séville en fin de mercato, club qu’il avait quitté il y a 18 ans pour rejoindre le Real Madrid.

Première victoire pour Ramos avec Séville

Dimanche, Sergio Ramos a fait ses débuts avec le FC Séville depuis son retour, à l’occasion de la réception de Las Palmas (1-0). Le défenseur de 37 ans était titulaire aux côtés de Loïc Badé. Pour beIN SPORTS , le Français a livré ses impressions après avoir joué avec Sergio Ramos.

«Le fait qu’il soit là, ça nous rassure beaucoup»