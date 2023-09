La mère d’un joueur du PSG plombe ce transfert

Thibault Morlain

Formé au PSG, Adrien Rabiot brille désormais du côté de la Juventus. En effet, en 2019, après une mise à l’écart de plusieurs mois à Paris étant donné qu’il ne voulait pas prolonger, l’international français est parti libre pour rejoindre la Vieille Dame. Un départ qui aurait toutefois pu arriver un peu avant. Rabiot était proche de rejoindre l’AS Rome. Cela ne s’est finalement pas fait et visiblement, sa mère ne serait pas étrangère à cela…

La carrière d’Adrien Rabiot aurait pu être bien différente de celle qu’on lui connait actuellement. En effet, à l’été 2014, le milieu de terrain, alors au PSG, est très proche de rejoindre l’AS Rome. Un transfert qui n’aura finalement jamais vu le jour et grâce aux Football Leaks, on avait notamment appris que Véronique Rabiot, mère et agent de l’actuel joueur de la Juventus, était à l’origine de cela. En effet, à l’AS Rome, on se plaignait alors que le représentante d’Adrien Rabiot était très difficilement joignable.

PSG : En guerre avec Mbappé ? Messi fait une annonce https://t.co/iLzk3GIdVv pic.twitter.com/nmcFhjdeDS — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« C’est l’expérience la plus amère »

Ancien directeur sportif de l’AS Rome, Walter Sabatini a confirmé que le transfert d’Adrien Rabiot avait capoté à cause de sa mère. Pour Cronache di Spogliatoio , il a alors raconté les coulisses, confiant : « C’est l’expérience la plus amère. Pas directement avec lui mais avec sa mère et agent. Je l’ai laissé filer entre mes doigts. J’avais trouvé un accord pour le recrutement gratuitement ».

« Sa mère l’a appris et est devenue furieuse »