Il l’annonce, le PSG a tiré le gros lot sur le mercato

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG s'est montré particulièrement actif sur le mercato. La formation parisienne a bouclé un bon nombre d'arrivées, dont celle de Randal Kolo Muani. Et visiblement, le club de la capitale a fait une bonne pioche avec l'attaquant de 24 ans, qui a travaillé sans relâche pour peaufiner son jeu et ses qualités.

Cet été, le PSG s’est massivement renforcé en bouclant une bonne dizaine d’arrivées. Parmi elles, on peut compter celle de Randal Kolo Muani. Dans les ultimes heures du mercato, le club de la capitale est parvenu à un accord avec l’Eintracht Francfort pour le transfert du joueur de 24 ans, qui faisait le forcing de son côté pour que son départ se fasse. Et le PSG aurait fait une bonne pioche avec l’ex-attaquant du FC Nantes.

Nouvelles tensions pour Neymar après le PSG ? https://t.co/jZO9iMlXqn pic.twitter.com/KanZdiQAPp — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«Il a optimisé toutes ses capacités»

Comme le rapporte Le Parisien , Randal Kolo Muani a passé ses vacances à travailler sur son physique. L’attaquant du PSG a peaufiné sa capacité à répéter les courses à haute intensité afin de rester constamment présent dans le match et gêner les défenses. « Il a une grosse palette physique, il n’est pas très épais, il a les os allongés on va dire mais il saute très haut, il va très vite et physiquement il sait multiplier les efforts. Il demande, il court, il propose, il va fatiguer les défenseurs. Quand il rate, il fait toujours les efforts. Il a optimisé toutes ses capacités. Même dos au jeu, il a progressé » a d’ailleurs confié Dennis Appiah, son ancien coéquipier au FC Nantes.

«L’enjeu ne lui fait pas peur»