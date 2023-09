Dilemme contre l'OM, l'entraineur du PSG a déjà tranché ?

Amadou Diawara

Si Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont gagné leur place de titulaire, Luis Enrique semble toujours hésiter pour le poste de numéro 9. Ayant le choix entre Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola pour le choc face à l'OM ce dimanche soir, le coach du PSG devrait opter pour le buteur portugais.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a recruté massivement en attaque. En effet, Luis Campos a bouclé les signatures de Marco Asensio, Kang-In Lee, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola, qui sont tous capables d'évoluer aux avant-postes.

Une attaque Mbappé-Ramos-Dembélé contre l'OM ?

En plus de Kylian Mbappé, seul Ousmane Dembélé a gagné sa place de titulaire aux yeux de Luis Enrique pour le moment. Et alors qu'il reste à définir un buteur titulaire, le coach du PSG a le choix entre Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola pour le Classique contre l' OM ce dimanche soir. A en croire Dominique Sévérac, le buteur portugais serait en ballotage favorable actuellement.

«La tendance, c'est plutôt Ramos»