Le PSG a «puni» un joueur, son transfert va s'accélérer

Benjamin Labrousse

Lors des dernières heures du mercato estival, le PSG a finalisé le transfert de Randal Kolo Muani en provenance de l’Eintracht Francfort contre 90M€. Une opération qui était proche de capoter en raison du refus d’Hugo Ekitike de rejoindre le club allemand. Depuis, l’attaquant de 21 ans est écarté par le club de la capitale qui va tenter de le vendre cet hiver.

Alors que le PSG va tenter de véritablement lancer sa saison en Ligue 1 face à l’OM ce dimanche (21h), l’effectif du club parisien a profondément été chamboulé cet été. En plus des nouvelles recrues, de nombreux joueurs jugés « indésirables » ont été poussé vers la sortie cet été et ont quitté Paris.

Hugo Ekitike à la dérive au PSG

Mais ce n’est pas le cas d’Hugo Ekitike. Un an seulement après son arrivée en provenance du Stade de Reims, l’attaquant de 21 ans a clairement été mis en vente par le PSG qui ne compte vraisemblablement plus sur lui. Convoité par l’Eintracht Francfort qui voyait en lui le parfait remplaçant de Randal Kolo Muani (parti de son côté au PSG), Hugo Ekitike avait refusé son transfert. Comme l’avait révélé l’Equipe , cette attitude de la part du jeune attaquant avait profondément irrité la direction du PSG qui ne compte clairement plus sur lui cette saison.

«Il est puni jusqu'à nouvel ordre»