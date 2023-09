Le PSG tient un phénomène, il annonce du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Warren Zaïre-Emery n'est pas fait comme les autres. A seulement 17 ans, le milieu de terrain affiche une maturité étonnante, qui lui permet, aujourd'hui, d'intégrer sans problème le onze titulaire de Luis Enrique. Le joueur impressionne et certains proches du PSG lui prédisent une belle et longue carrière au sein de la capitale.

La saison de la confirmation pour Warren Zaïre-Emery. Apparu la saison dernière sous les ordres de Christophe Galtier, le milieu de terrain enchaîne les apparitions en Ligue 1, mais s'affirme aussi en Ligue des champions.

Luis Enrique lui prodigue des conseils

Il faut dire que depuis son arrivée, Luis Enrique n'hésite pas à lui prodiguer des conseils et à l'épauler. Le courant est très vite passé entre les deux hommes selon les informations du Parisien. Une entente qui permet, aujourd'hui à Zaïre-Emery de performer sans se soucier de son temps de jeu ou de sa situation.

« Personne ne connaît encore le vrai Warren »