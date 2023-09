OM : A peine parti, Marcelino se fait tacler… au FC Nantes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Marcelino ne laissera pas un grand souvenir à Marseille. Après trois mois, le technicien espagnol a présenté sa démission. Marqué par les menaces à l'encontre de son président, le coach n'a pas forcément fait l'unanimité à l'OM, mais aussi en Ligue 1. Entraîneur du FC Nantes, Pierre Aristouy n'a pas hésité à critiquer ses choix tactiques.

Un désaveu pour Marcelino ? Successeur du technicien espagnol sur le banc de l'OM, Pancho Abardonado a mis fin au système en 4-4-2 de son prédécesseur, mais a aussi de relancer certains indésirables, à l'instar d'Azzedine Ounahi, lors de la rencontre face à l'Ajax Amsterdam. Preuve s'il en est que Marcelino était loin de faire l'unanimité au sein de son propre club. Entraîneur du FC Nantes, Pierre Aristouy a également évoqué les choix tactiques de Marcelino, qui a présenté sa démission mercredi après avoir pris connaissance des insultes à l'encontre de son président, Pablo Longoria.

Zidane - OM : Il vend la mèche en direct https://t.co/tnFrdPKItZ pic.twitter.com/Ucw69OYDP3 — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

« Je ne suis pas ancré dans un système »

« Contrairement à d’autres techniciens, je ne suis pas ancré dans un système. Moi, je parle plus d’animation. Les systèmes de jeu dépendent des adversaires, des profils. Pour moi, le plus important est de ne pas changer d’idées sur les principes quand on a le ballon et qu’on le récupèr e » a lâché l'entraîneur du FC Nantes en conférence de presse, avant de défier Lorient dimanche.

Aristouy prend Marseille comme exemple