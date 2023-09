En pleine crise, il annonce que Longoria a été abandonné à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le début de semaine aura été très chaud à l'OM. Après une réunion houleuse entre certains groupes de supporters et la direction marseillaise, Marcelino a décidé de quitter ses fonctions d'entraîneur. Pablo Longoria, longtemps annoncé sur le départ, a finalement décidé de rester au poste de président. Mais Jérôme Rothen regrette que le dirigeant espagnol n'ait pas été plus soutenu, notamment par Jean-Pierre Papin et Basile Boli.

Menacé par certains supporters de l'OM, Pablo Longoria s'était mis en retrait de ses fonctions de président du club phocéen avant d'annoncer qu'il décidait finalement de rester. Un retournement de suite qui serait du aux soutiens d'autres fans de l'OM, mais également des joueurs et de Frank McCourt. Toutefois, Jérôme Rothen regrette que Basile Boli et Jean-Pierre Papin n'aient pas soutenu Pablo Longoria.

Rothen s'en prend à Boli et Papin

« Où on est, dans quel monde on vit? Quand tu prends la décision de rentrer dans l’organigramme du club, peu importe le poste, il y a bien quelqu’un qui vous a mis là. Papin, tout le monde l’avait oublié à Marseille ces dernières années. Le seul qui a réussi à le faire revenir, c’est Pablo Longoria. Il est conseiller du président. Il n’assiste pas à la réunion lundi, prévue depuis de longues semaines. S’il y a bien quelqu’un qui peut faire le tampon entre les groupes de supporters et Longoria, c’est lui avec sa connaissance du club. Il arrive à l’aéroport mercredi avec sa valise tout sourire, on a l’impression qu’il est satisfait d’avoir pris du poids dans l’organigramme », assure l'ancien joueur du PSG au micro de RMC avant de poursuivre.

«On attend quand même qu’ils prennent position»