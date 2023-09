Il quitte l’OM pour rejoindre Hanouna, voilà pourquoi

Arnaud De Kanel

Après plus d'un passé à la tête de la communication de l'OM, Jacques Cardoze a été licencié par Pablo Longoria. A la recherche d'un nouveau défi professionnel, il a rebondi en tant que chroniqueur dans l'émission «Touche Pas A Mon Poste» de Cyril Hanouna. Il s'explique.

Jacques Cardoze n'est plus le directeur de la communication de l'OM. Et alors que le club phocéen traverse une grosse période de tempête, il en profite pour tirer sur la direction dans les médias car il n'a toujours pas digéré son licenciement. Il a d'ailleurs révélé les raisons de son départ de l'OM ainsi que les coulisses de son étonnant rebond chez Cyril Hanouna.

«C’est très grave» : Accusé, il répond cash au boss de l’OM https://t.co/VaLsaEeH6a pic.twitter.com/DNhXn3j5oj — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«Ça a été difficile à vivre parce que c'est totalement faux»

Dans un entretien accordé à L'Equipe , Jacques Cardoze raconte qu'il était perçu comme la taupe auprès des journalistes à l'OM, ce qui a sans doute accéléré sa chute. « Dans la com', beaucoup de gens viennent des médias. Mais à l'OM, j'ai ressenti les regards de certains qui me voyaient encore comme un journaliste d'investigation, insider, la taupe... Qui pensaient que j'allais révéler des trucs à des copains journalistes. Ça a été difficile à vivre parce que c'est totalement faux. Si cela peut expliquer mon départ ? Oui, mais ils se sont trompés. La bonne communication, c'est d'entretenir de bonnes relations avec des journalistes, notamment des médias importants. C'est ce que j'ai fait. Et il vaut mieux, à mon avis, passer l'éponge sur un papier pourri plutôt que de se couper de ce lien », a déclaré l'ancien directeur de la communication de l'OM. Devenu chroniqueur pour l'émission Touche pas à mon poste , Jacques Cardoze livre les raisons qui l'ont motivé à rejoindre Cyril Hanouna.

«Il a fallu un peu de temps...»