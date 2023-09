Il dit tout sur son arrivée à l’OM

Arnaud De Kanel

Arrivé à l'OM en mai 2021 pour s'occuper de la communication du club phocéen, Jacques Cardoze fait parler de lui depuis plusieurs jours à cause de ses prises de parole dans l'émission de Cyril Hanouna. Car oui, avant d'être directeur de la communication de l'OM, il était journaliste. Jacques Cardoze dévoile les raisons qui l'ont poussé à rejoindre l'OM.

C'est l'une des reconversions les plus inattendues de ces deux dernières années. En mai 2021, alors qu'il travaillait pour la célèbre émission « Complèment d'Enquête », Jacques Cardoze annonçait son départ de France Télévisions pour signer à l'OM en tant que directeur de la communication. Il était pourtant prédestiné à rester dans cette émission mais la ligné éditoriale l'a fait changer d'avis.

«C'était le moment d'aller voir ailleurs»

« On m'a pris pour un fou quand j'ai rejoint l'OM, c'est vrai. Quand je suis arrivé à Complément d'enquête, je pensais que c'était la plus belle émission, que j'y resterais dix ans parce que je ne pouvais rien rêver de mieux. Les deux premières années ont été absolument formidables et la troisième malheureusement beaucoup plus compliquée pour des raisons de choix éditoriaux et de relationnel avec mon rédacteur en chef. C'était le moment d'aller voir ailleurs », a reconnu Jacques Cardoze dans un entretien accordé à L'Equipe . Pour lui, rejoindre l'OM était la meilleure chose à faire, bien qu'il pensait que l'aventure continuerait plus longtemps.

«Je me voyais au moins faire un cycle de trois ans»