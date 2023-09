PSG - OM : Riolo lâche une punchline après le Classico

Arnaud De Kanel

Dimanche soir, le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'OM lors du Classique (4-0). Le succès des Parisiens, le plus large face aux Phocéens dans leur histoire au Parc des Princes, a été marqué par un beau moment de communion entre les joueurs du PSG et les supporters. Une juste récompense selon Daniel Riolo.

C'est un succès qui fera date dans l'histoire du PSG. Dimanche soir, les Parisiens ont facilement disposé de l'OM sur le score de 4 buts à 0, soit le plus grand écart entre les deux rivaux pour une rencontre disputée au Parc des Princes. De quoi satisfaire le coach Luis Enrique, mais pas que.

Enrique félicite son équipe et remercie les supporters

Le pointilleux coach espagnol était comblé par la prestation de ses joueurs. « Sans aucun doute, je pense que nous avons réalisé ce soir notre match le plus complet depuis mon arrivée à Paris. C’est très bien d’avoir réussi à faire cela lors du Classique, face à notre rival. Je crois que les joueurs ont pris plaisir à se procurer beaucoup d’occasions de but, à dominer dans le jeu et à presser aussi bien. Ça a été une super soirée », confiait le coach du PSG en conférence de presse, avant d'insister sur le beau moment de communion avec les supporters. « C’est évident qu’un entraîneur ne peut que profiter de voir ses joueurs se connecter de cette manière tant en voyant les supporters profiter. C’est l’une des meilleures choses que nous pouvons faire. Remporter des victoires qui rendent heureux nos supporters. Les entraîneurs sont aussi responsables des moments désagréables et des défaites. Aujourd’hui est toutefois un grand jour pour nous grâce à notre prestation et notre capacité à gérer ce type de match . » L'entraineur du PSG a donc fait plaisir à ses supporters et pour Daniel Riolo, c'est une juste récompense au meilleur des moments, face au rival, après ce qu'ils ont enduré ces dernières années.

«C'est comme un gros gâteau que les supporters sont en train de déguster»