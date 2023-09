Thomas Bourseau

La Ligue prévoirait de visualiser les images des célébrations du PSG avec ses supporters avant la commission de discipline programmée pour mercredi dans l’optique de définir quelconques sanctions pour Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Layvin Kurzawa et Achraf Hakimi. Les quatre hommes sont englués dans une polémique pour avoir proféré des insultes homophobes envers l’OM et les Marseillais.

Décidément, les célébrations du PSG ne sont pas passées inaperçues dans le cadre du Classique face à l’OM dimanche soir. Au cours de l’écrasante victoire du Paris Saint-Germain (4-0), une partie des supporters de Boulogne n’ont pas hésité à proférer des insultes homophobes envers les Marseillais, qui ont eu le don d’indigner la ministre des sports Amélie Oudéa-Castera qui a incité le PSG à porter plainte.

Dembélé, Kurzawa, Kolo Muani et Hakimi sous la menace d’une sanction ?

Après le match, lors d’une communion avec leurs supporters portée par le jeune Warren Zaïre-Emery et le chant de « Tous ensemble on chantera » , Ousmane Dembélé, Layvin Kurzawa, Randal Kolo Muani et Achraf Hakimi ont été aperçus au moment du refrain par les caméras de Free Ligue 1 délivrant l’offensant message suivant : « Marseillais, ni*** ta mère ».

CETTE IMAGE 😍Quelle communion entre les joueurs du #PSG, les supporters et … les jeunes ramasseurs de balles. C’est beau !#PSGOM pic.twitter.com/gdHKSYQ4nJ — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) September 24, 2023

La Ligue va visionner les images avec la commission de discipline !