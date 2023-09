Mbappé : Le PSG annonce la couleur après sa blessure

Thomas Bourseau

Blessé pendant la réception de l’OM au Parc des princes dimanche soir (4-0), Kylian Mbappé a dû quitter relativement tôt ses coéquipiers parisiens en raison d’une gêne à la cheville. Néanmoins, Luis Enrique l’a assuré après le match, le meilleur buteur du PSG reviendra incessamment sous peu parmi le vestiaire du Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé a vécu un Classique frustrant dimanche soir sur la pelouse du Parc des princes face à l’OM. Avant de témoigner du coup franc très travaillé de son ami Achraf Hakimi à la 8ème minute de jeu, Mbappé a été victime d’un contact avec Leonardo Balerdi qui l’a diminué à la cheville sur l’action qui a amené le coup franc d’Hakimi.

Mbappé touché à la cheville pendant le Classique

Des soins lui ont été administrés et ont débouché sur son premier retour sur le terrain. Par la suite, Kylian Mbappé est ressorti pour être traité un peu plus longtemps sur son mal avant de définitivement quitter la pelouse après avoir demandé le changement à l’heure de jeu. Au moment où Mbappé a cédé sa place à Gonçalo Ramos, qui finira par inscrire un doublé, le PSG ne menait que d’un but face à l’OM. Au final, les hommes de Luis Enrique auront survolé les débats avec un 4-0 net et sans bavure face à l’éternel rival marseillais.

🚨 Rien d’important pour la blessure de Mbappe selon Luis Enrique !(@PVSportFR) pic.twitter.com/Pg3RFqlmww — Footballogue (@Footballogue) September 24, 2023

«Il sera disponible rapidement»