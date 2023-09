La guerre est terminée entre le PSG et Mbappé

Thibault Morlain

Cet été, les tensions étaient énormes entre le PSG et Kylian Mbappé. Remonté contre son joyau, Nasser Al-Khelaïfi avait haussé le ton et même sévi. En effet, le Français avait été écarté par le club de la capitale. Mais depuis, la paix est revenue entre Mbappé et la direction parisienne. Cet épisode serait désormais du passé…

Dans une lettre, Kylian Mbappé avait informé cet été la direction du PSG qu’il ne voulait pas prolonger jusqu’en 2025. De quoi déclencher la colère de Nasser Al-Khelaïfi, pour qui il était impossible que le Français parte libre en 2024. L’ultimatum avait été posé : soit Mbappé prolonge, soit il était vendu cet été.

PSG : Nouvelle annonce au Real Madrid sur Kylian Mbappé https://t.co/6Uhv5Nb6sp pic.twitter.com/ZH1jWSOalE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« La relation est super »

Campant sur ses positions, Kylian Mbappé avait fini par être écarté de la tournée asiatique du PSG, intégrant même le loft des indésirables. Si le Bondynois n’a toujours pas prolongé, il a tout de même été réintégré au groupe de Luis Enrique. Et ça va mieux dans les relations avec Nasser Al-Khelaïfi. Dans le clan du Qatari, on explique au Parisien : « La relation est super, super positive, notamment entre le joueur et le président ».

« Il est déterminé à faire le maximum pour le PSG »