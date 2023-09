Mbappé a un rêve, le PSG va jubiler

Benjamin Labrousse

Au moment de prolonger son contrat avec le PSG à l'été 2022, Kylian Mbappé mettait en avant le fait de désirer mener le club parisien vers la première Ligue des Champions de son histoire. Plus d'un an plus tard, l'attaquant français sort d'un été très agité concernant son avenir, mais n'en demeure pas moins toujours désireux de remporter la C1 à Paris.

De quoi sera fait l'avenir de Kylian Mbappé ? A un an de la fin de son contrat, l'attaquant du PSG ne semble toujours pas s'être décidé quant à un possible départ vers le Real Madrid l'été prochain. Après un été agité où il avait été mis à l'écart, Mbappé est désormais focalisé sur les terrains.

Un avenir toujours aussi flou pour Mbappé...

Concernant son avenir, Kylian Mbappé semble dans le flou. Les dernières informations du Parisien viennent confirmer cette tendance : ni l'attaquant français ni le PSG ne savent ce qu'il se passera à ce sujet l'été prochain. Pour le moment, aucune discussion n'est en cours entre les deux parties en vue d'une prolongation à Paris pour Kylian Mbappé.

Mbappé rêve toujours de gagner la Ligue des Champions avec le PSG