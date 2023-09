Le PSG fait sa révolution, le boss lâche ses vérités

Alexis Brunet

Après avoir fait confiance à Christophe Galtier, le PSG a décidé de mettre fin à cette collaboration plus tôt que prévu, dès cet été. Pour le remplacer, le club de la capitale a misé sur Luis Enrique. L'Espagnol doit parvenir à mettre un jeu séduisant en place, qui permettra de donner une identité à la formation championne de France. En tout cas le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi se veut très enthousiaste.

C'est un choix qui avait de quoi étonner, mais en 2022, le PSG faisait confiance à Christophe Galtier pour prendre la succession de Mauricio Pochettino. Alors qu'il avait signé un contrat de deux ans, le Français n'est finalement resté qu'une saison à Paris, la faute à de mauvais résultats, notamment en Ligue des Champions.

Le PSG a misé sur Luis Enrique

Pour essayer de donner un nouveau souffle au PSG, les dirigeants ont décidé de choisir Luis Enrique comme nouvel entraîneur. L'Espagnol a débarqué avec des idées et des principes de jeu très marqués, qui n'ont pas tardé à être visibles par le public parisien. Le club de la capitale a par exemple souvent un pourcentage de possession très élevé, et les Parisiens sont très agressifs à la perte du ballon, ce que l'on voyait moins ces dernières années.

«Nous sommes en train de construire une nouvelle identité»