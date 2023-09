Mercato : La priorité du PSG, c’était lui !

Thibault Morlain

Très actif lors du dernier marché des transferts, le PSG a bouclé de nombreux renforts et ce dans tous les secteurs. En défense, le club de la capitale a notamment dépensé 45M€ pour s’offrir les services de Lucas Hernandez, débarqué en provenance du Bayern Munich. Et voilà qu’on en sait un peu plus sur ce transfert de l’international français au PSG.

Afin de franciser son effectif, le PSG est donc allé chercher certains des meilleurs internationaux français cet été. Ainsi, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez ont rejoint l’effectif de Luis Enrique. Le défenseur polyvalent est lui arrivé du Bayern Munich. Un transfert de Lucas Hernandez qui était visiblement la priorité du PSG cet été.

Réclamé par Mbappé, il fait une révélation sur son transfert avorté au PSG https://t.co/fjoLuydV5L pic.twitter.com/XM69f9RtpJ — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Lucas Hernandez priorité du PSG

Ce dimanche, Le Parisien a dévoilé certaines coulisses du transfert de Lucas Hernandez au PSG. Il a alors été révélé que l’ex-joueur du Bayern Munich avait été le premier nom écrit par le club de la capitale sur sa liste des cibles estivales. Plus étonnant encore, les contacts avaient été initiés par le PSG dès le mois de mars… alors que Lucas Hernandez n’avait pas repris la compétition à cette époque.

Les conseils de Kimpembe

Le PSG voulait vraiment Lucas Hernandez et cette volonté a convaincu l’international français. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de se renseigner sur Paris et le club de la capitale avant ce transfert. Et pour cela, Lucas Hernandez s’est notamment rapproché de Presnel Kimpembe, son coéquipier en équipe de France.