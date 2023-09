Ballon d’Or : L'annonce du PSG pour Mbappé

Benjamin Labrousse

Auteur de la meilleure saison de sa carrière en termes de statistiques la saison passée (54 buts toute compétitions confondues, plus haut total de l’histoire pour un joueur français), Kylian Mbappé fait logiquement partie des favoris pour le Ballon d’Or 2023. Ce dimanche, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a affirmé que son numéro 7 mérite de remporter cette prestigieuse récompense.

Qui succédera à Karim Benzema le 30 octobre prochain ? Ce jour-là, la 67ème édition du Ballon d’Or aura lieu, et viendra récompenser le meilleur joueur du monde pour la saison 2022-2023. Révélée le 6 septembre dernier, la liste des 30 nommés pour cette prestigieuse récompense laissait apparaître deux joueurs du PSG : Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé.

54 buts pour Mbappé la saison dernière

6ème l’an passé, Kylian Mbappé a réalisé un exercice 2022-2023 stratosphérique sur le plan personnel. Auteur de 54 buts toute compétitions confondues et finaliste de la dernière Coupe du monde, l’attaquant du PSG pourrait toutefois payer l’élimination précoce du club parisien en Ligue des Champions face au Bayern Munich l’an passé (3-0 sur l’ensemble des deux rencontres).

« Pour moi, il mérite le Ballon d'or »