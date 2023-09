Le PSG a tranché pour ces trois recrues

Amadou Diawara

Arrivés tous les trois au PSG lors du dernier mercato estival, Marco Asensio, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani sont en concurrence pour le poste de numéro 9. Alors que Luis Enrique n'a pas encore établi une hiérarchie claire entre les trois buteurs, ils devraient continuer de se partager les titularisations en fonction des adversaires.

Pour épauler Kylian Mbappé en attaque, Luis Campos a frappé fort sur le marché. Alors que Lionel Messi (Inter Miami) et Neymar (Al Hilal) ont pris la porte, le conseiller football du PSG a recruté six nouveaux joueurs offensifs au total : Marco Asensio, Kang-In Lee, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

Asensio, Kolo Muani et Ramos en concurrence

Pour le moment, seul Ousmane Dembélé a sa place de titulaire garantie aux côtés de Kylian Mbappé aux yeux de Luis Enrique. En effet, les deux internationaux français occupent chacun une aile dans le XI du PSG : la capitaine de l'équipe de France étant à gauche et l'ancien du Barça à droite. Pour le poste de numéro 9, Luis Enrique n'a pas encore pris une décision définitive. Mais cette place se jouerait entre Gonçalo Ramos, Marco Asensio et Randal Kolo Muani.

Gonçalo Ramos choisi contre l'OM ?