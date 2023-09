Messi charge le PSG, le boss lâche une réponse cash !

Benjamin Labrousse

Récemment, Lionel Messi a tenu plusieurs déclarations peu élogieuses à l’égard du PSG qu’il a quitté en juin dernier. Dernière en date : l’Argentin septuple Ballon d’Or avait affirmé n’avoir « pas eu de reconnaissance » de la part du club parisien suite à sa victoire en Coupe du monde. Ce dimanche, le président du club parisien Nasser Al-Khelaïfi a répondu à La Pulga.

Passé par le PSG pendant deux ans (2021-2023), Lionel Messi a rejoint l’Inter Miami à l’issue de son contrat. Depuis quelque temps, l’Argentin se montre peu élogieux envers le PSG et n’a pas hésité à affirmer qu’il n’était pas heureux à Paris…

Messi charge encore le PSG

« Le fait est que j'ai été le seul joueur, parmi les 25 autres (champions du monde) qui n'a pas eu de reconnaissance, a-t-il déclaré. Mais ça ne fait rien » , avait notamment déclaré Léo Messi dans un entretien accordé à la chaîne YouTube Olga .

Nasser Al-Khelaïfi répond à Léo Messi !