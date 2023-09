Le PSG s'enflamme pour Kylian Mbappé

Benjamin Labrousse

Cet été, l’avenir de Kylian Mbappé au PSG a été largement remis en cause. La star parisienne avait été écartée du groupe de Luis Enrique, et n’avait pas pris part à la tournée estivale en Asie. Désormais, le joueur âgé de 24 ans est totalement impliqué dans le projet sportif du club parisien, pour le plus grand bonheur de l’entourage du président Nasser Al-Khelaïfi.

Stratosphérique en ce début de saison, Kylian Mbappé fait les beaux jours du PSG. Auteur de huit réalisations en seulement cinq matchs disputés, le prodige de Bondy ravit les supporters parisiens après un été très agité sur le plan personnel.

PSG : Nouvelle annonce au Real Madrid sur Kylian Mbappé https://t.co/6Uhv5Nb6sp pic.twitter.com/ZH1jWSOalE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Kylian Mbappé très impliqué avec le PSG en ce début de saison

Car alors que la direction du PSG suspectait Kylian Mbappé d’avoir secrètement conclu un accord avec le Real Madrid pour une arrivée en 2024 à l’issue de son contrat, le numéro 7 avait alors été mis à l’écart de l’équipe première. Désormais totalement impliqué sur le plan sportif (bien que son contrat expire toujours en fin de saison), Kylian Mbappé semble de nouveau entretenir de bonnes relations avec sa direction.

« Il est déterminé à faire le maximum pour le PSG »