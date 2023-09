Les légendes s’enflamment pour le phénomène du PSG

Pierrick Levallet

Titulaire dans le onze de Luis Enrique cette saison, Warren Zaïre-Emery n'arrête plus d'impressionner son monde. À 17 ans, le phénomène du PSG fait preuve d'une très grande maturité et réalise de bonnes prestations jusqu'à présent. Certaines légendes du club de la capitale ont d'ailleurs avoué avoir été bluffées par le jeune milieu de terrain parisien.

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery ne cesse d’impressionner au PSG. Lancé dans le monde professionnel par Christophe Galtier la saison passée, le crack parisien semble s’être déjà fait une place dans le onze de Luis Enrique. Titulaire aux côtés de Manuel Ugarte et Vitinha, le milieu de terrain continue de progresser de manière fulgurante. Il semble d'ailleurs avoir la confiance totale de l'entraîneur espagnol, qui lui a fait débuter toutes les rencontres et ne l'a remplacé qu'à deux reprises.

Nouvelles tensions pour Neymar après le PSG ? https://t.co/jZO9iMlXqn pic.twitter.com/KanZdiQAPp — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«On va au-devant d’un garçon qui va réaliser de grandes choses»

Cela n’a d’ailleurs pas échappé à quelques légendes du PSG, qui se sont avouées bluffées par les prestations de Warren Zaïre-Emery jusqu’à présent. « Après chaque match, il rentre chez sa maman. On sent qu’il reste très sérieux. S’il continue comme ça, on va au-devant d’un garçon qui va réaliser de grandes choses » a ainsi confié Luis Fernandez dans des propos rapportés par RMC Sport .

«Il faut lui faire confiance pour l’avenir»