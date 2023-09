PSG : Galtier a tout raté avec ce crack

Pierrick Levallet

L'aventure de Christophe Galtier au PSG a tourné court. Après seulement une saison, marquée par les polémiques et les mauvais résultats, le technicien de 57 ans a été remplacé par Luis Enrique sur le banc parisien. L'ancien coach du LOSC a notamment fait quelques erreurs avec Warren Zaïre-Emery lors de son passage dans la capitale.

Christophe Galtier ne se sera pas éternisé au PSG. Remplaçant de Mauricio Pochettino, l’ancien coach du LOSC n’est resté qu’une saison dans la capitale. Après une année marquée par les polémiques et les mauvais résultats, le technicien de 57 ans a été démis de ses fonctions. Et parmi les erreurs qu’il a pu faire au PSG, on peut en constater quelques unes avec l’un des cracks parisiens.

Surprise, il annonce le retour de Christophe Galtier https://t.co/WOJmwCMzdw pic.twitter.com/7QtvGxINO6 — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Galtier a échoué avec Zaïre-Emery

Comme le rapporte AS , Christophe Galtier n’a jamais réellement fait les bons choix avec Warren Zaïre-Emery. L’ancien entraîneur du PSG le plaçant dans le couloir droit que ce soit en tant qu’ailier ou arrière, ne profitant ainsi pas pleinement de ses qualités et donc de son potentiel. La différence s’est d’ailleurs rapidement faite sentir avec l’arrivée de Luis Enrique.

Luis Enrique a tout changé

Placé dans l’entrejeu - son poste de prédilection - aux côtés de Vitinha et Manuel Ugarte, Warren Zaïre-Emery impressionne depuis le début de saison. Titulaire à tous les matchs du PSG, il n’a été remplacé qu’à deux reprises (contre Lens et l’OL). Luis Enrique lui fait déjà totalement confiance. Mais malgré tout, Christophe Galtier aura permis au crack de 17 ans d’acquérir de l’expérience au plus haut niveau.