PSG : Mbappé fait son Messi, Enrique valide !

Le PSG a changé pas mal de choses au sein de son effectif et a dit au revoir à Neymar et Lionel Messi entre autres. Kylian Mbappé est le seul rescapé de la MNM à Paris et dispose du même statut que Lionel Messi aux yeux de Luis Enrique. Explications.

Kylian Mbappé a pris une dimension particulière depuis son sacre avec l’équipe de France à la Coupe du monde en 2018. Depuis, l’attaquant français est devenu au fil des saisons le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Jusqu’à en devenir le vice-capitaine ainsi que l’unique star offensive avec les départs de Neymar et de Lionel Messi à la dernière intersaison.

«On défend et on attaque à onze»

Depuis quelque temps, l’apport défensif de Kylian Mbappé est scruté par les observateurs. Comme Lionel Messi ou Neymar, Mbappé limite ses efforts dans le sens de son but et sous Luis Enrique, nouvel entraîneur du PSG depuis le 5 juillet, la donne ne semble pas avoir changée.

Mbappé exempté de pressing, comme Messi ?