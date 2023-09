Mbappé - Luis Enrique : Il annonce du lourd au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Impressionnant depuis le début de saison, Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets à chaque match qu’il a disputé avec le PSG. Auteur de huit buts en cinq matches, le crack de Bondy semble parfaitement adapté à la méthode Luis Enrique. Pour Dominique Séverac, ça peut faire très mal cette saison à Paris.

Après un nouvel été marqué le feuilleton Mbappé, l'attaquant français est finalement resté au PSG... sans prolonger. Cependant, cela ne l'empêche pas de continuer à être très impliqué avec le club de la capitale comme en témoigne son début de saison (8 buts en 5 matches). Et Dominique Séverac, journaliste du Parisien , est convaincu que Kylian Mbappé est fait pour le projet de Luis Enrique.

«Il est fait à 100% pour le jeu voulu par Luis Enrique»

« Sa forme actuelle est loin d'être optimale. On voit que sa mise à l'écart en juillet pendant le stage au Japon pèse dans ses capacités athlétiques. Il lui manque deux ou trois matchs de préparation. Pourtant, il réalise son meilleur début de saison parisien en termes statistiques. C'est paradoxal. Améliorer? Pas grand-chose, parce que Kylian Mbappé n'est pas qu'un joueur d'espaces. Dans le petit jeu, celui prôné par Luis Enrique, il est efficace aussi. Ce qu'il doit améliorer, c'est sa forme physique parce qu'il n'est pas encore tranchant dans ce qu'il exécute mais sinon, il est fait à 100% pour le jeu voulu par Enrique », écrit-t-il sur le site du Parisien .

Une prolongation de Mbappé toujours possible ?