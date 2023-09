Le PSG prend une décision pour ce crack, il annonce du lourd

Benjamin Labrousse

Alors que le PSG se veut métamorphosé sous les ordres de Luis Enrique, Nuno Mendes lui, travaille toujours sur sa récupération. Blessé à plusieurs reprises ces derniers mois, le latéral Portugais avait été touché à l’ischio-jambier droit. Désormais, le club de la capitale souhaite ne prendre aucun risque avec le joueur de 21 ans, qui ne reviendra uniquement lorsqu’il sera de nouveau à 100%.

De quoi sera faite la suite de la saison du PSG ? Si les hommes de Luis Enrique se préparent déjà au choc face à l’OM ce dimanche au Parc des Princes, le club parisien ne possède toujours pas un effectif pleinement au complet. En effet, à la fois Presnel Kimpembe et Nuno Mendes sont toujours en phase de réhabilitation et espèrent rapidement revenir à leur meilleur niveau.

Le PSG ne veut prendre aucun risque avec Nuno Mendes

Concernant Nuno Mendes, le PSG a pris une décision. Comme le dévoile l’Equipe , le staff du club parisien ne souhaite prendre aucun risque avec la pépite portugaise. Le joueur de 21 ans touché à l’ischio-jambier droit, avait disputé plusieurs rencontres avec des douleurs la saison passée. Cela avait aggravé les pépins musculaires dont avait été victime Nuno Mendes. Désormais, Paris souhaite se montrer patient avec l’ancien joueur du Sporting, qui ne reviendra au sein de l’effectif parisien que lorsque ce dernier sera en pleine possession de ses capacités physiques.

«Le PSG a super bien travaillé sur ce point-là avec Nuno»