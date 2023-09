Mercato : Le PSG recrute «un joueur exceptionnel» pour 60M€

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé lors du dernier mercato estival pour 60M€ en provenance du Sporting, Manuel Ugarte apparaît déjà comme un pion essentiel de l’entrejeu du PSG. Interrogé par RMC en marge du Classique face à l’OM (4-0), Javier Pastore s’est montré dithyrambique à l’égard de l’international uruguayen, qui lui rappelle un certain Thiago Motta.

Il est l’une des grandes satisfactions du mercato parisien. Arrivé en provenance du Sporting pour 60M€, Manuel Ugarte n’a pas mis longtemps avant de s’imposer au PSG, et les débats sur l’indemnité de son transfert ont déjà pris fin. Ancien joueur du club, Javier Pastore se montre lui aussi sous le charme du milieu uruguayen de 22 ans.

« C’est un joueur qui manquait »

« Je n’avais jamais vu un match entier de lui. J’ai commencé à le regarder depuis qu’il est arrivé au PSG. C’est un joueur exceptionnel. C’est la clé pour le PSG. Il sait bien jouer au milieu, il est toujours bien placé, il est agressif au pressing, il récupère le ballon et il le passe tout de suite vers l’avant. C’est un joueur qui manquait. Thiago Motta était le dernier un peu comme ça, même s’il n’avait pas l’agressivité d’Ugarte. C’est un joueur qui va beaucoup donner au PSG », estime l’ancien numéro 27 du PSG sur RMC .

« C’est un joueur très complet techniquement et avec une bonne lecture du jeu offensif »