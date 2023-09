Mercato : Le PSG tient son nouveau crack pour 60M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté en provenance du Sporting Lisbonne pour 60M€ cet été, Manuel Ugarte s'est immédiatement imposé comme un élément indispensable dans l'entrejeu du PSG, comme en témoigne sa nouvelle prestation de qualité mardi soir contre Dortmund en Ligue des Champions. Analyse.

Il faisait partie des grandes inconnues du mercato estival au PSG, d'autant que Luis Campos n'avait pas hésité à déverser la coquette somme de 60M€ (le montant de sa clause libératoire) pour le déloger du Sporting Lisbonne. Mais force est de constater que Manuel Ugarte est déjà indispensable sous ses nouvelles couleurs. Le milieu de terrain uruguayen de 22 ans enchaine les prestations XXL depuis le début de la saison avec le PSG, et son absence pendant plus d'une heure s'était d'ailleurs largement faite ressentir vendredi dernier lors de la défaite contre l'OGC Nice (2-3).

PSG : Surprise, il veut prendre la place de Luis Enrique https://t.co/bU0WDG7XdO pic.twitter.com/Ul5Bj5pia2 — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Enrique s'enflamme pour Ugarte

Et alors que Manuel Ugarte a de nouveau rendu une très bonne copie mardi soir en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (2-0), Luis Enrique lui a déclaré sa flamme en conférence de presse d'après-match : « C’est un joueur dur et fort, qui nous aide beaucoup à jouer. Il a fait un match très complet. Manu nous apporte l’énergie, la capacité de presser haut et de sauter les lignes, d'être dur sur l'homme. C’est un joueur très complet techniquement et avec une bonne lecture du jeu offensif. Avec Warren et Vitinha, ils donnent beaucoup d’équilibre à l’équipe », confie l'entraîneur du PSG.

« Ça va de mieux en mieux »