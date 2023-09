Critiqué, il offre au PSG un révolution très attendue

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'omniprésence de Jorge Mendes sur le mercato du PSG a grandement fait parler. Luis Campos a même été critiqué pour sa proximité avec le célèbre agent portugais. Et pourtant, force est de constater que cette alliance a permis au club de la capitale de frapper fort, notamment pour former un trio au milieu de terrain qui impressionne.

Bien décidé à mener une large revue d'effectif durant le mercato estival, le PSG n'a pas chômé, déboursant au total 350M€ pour attirer 12 nouveaux joueurs, et un nouvel entraîneur, à savoir Luis Enrique. Cependant, la gestion de Luis Campos a été critiqué.

Mbappé : Un joueur du PSG se lâche sur le Ballon d’Or https://t.co/ZsMknRhpoZ pic.twitter.com/keyCgXzE7H — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Jorge Mendes très impliqué sur le mercato du PSG

C'est essentiellement à cause de la proximité entre le conseiller sportif du PSG et Jorge Mendes. Le célèbre agent portugais a ainsi placé quatre de ses joueurs à Paris (Gonçalo Ramos, Manuel Ugarte, Bradley Barcola et Marco Asensio) ce qui représente tout de même un tiers du recrutement du PSG. Mais ce n'est pas tout puisque Jorge Mendes s'est également impliqué dans d'autres dossiers tels que Cher Ndour ou encore Kang In-Lee. L'ancien agent de Cristiano Ronaldo renforce donc sa présence au PSG.

Le trio Ugarte-Vitinha-WZE impressionne

En pour cause, en plus des recrues estivales, Jorge Mendes possède d'autres joueurs au sein de l'effectif du PSG à l'image de Vitinha, arrivé durant l'été 2022 pour 40M€, et Warren Zaïre-Emery. Ces deux joueurs forment d'ailleurs avec Manuel Ugarte le trio choisi par Luis Enrique pour son milieu de terrain. Un trio 100% Mendes qui rayonne depuis le début de saison, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps au PSG. Grâce à Jorge Mendes, le club de la capitale tient peut-être les successeurs du trio Motta-Verratti-Matuidi.