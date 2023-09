Mercato : «À contrecoeur», il a fait ses adieux au PSG

Thomas Bourseau

Comme beaucoup de titis parisiens, Moussa Diaby n’a pas pu vraiment connaître la gloire au PSG. La faute à une concurrence monstre qui l’a contraint de quitter son club formateur à l’été 2019, à tout juste 20 ans, et surtout à « contrecoeur » comme l’international français d’Aston Villa l’a reconnu ces derniers jours.

Le vivier en Île-de-France est une mine d’or pour le PSG qui n’hésite pas à former de futurs grands au sein de son centre de formation. Ce fut le cas de Kingsley Coman, d’Adrien Rabiot, de Christopher Nkunku, de Presnel Kimpembe ou encore de Moussa Diaby ces dernières années. L’attaquant qui a signé à Aston Villa à l’intersaison après quatre années passées au Bayer Leverkusen s’est longuement confié sur son départ prématuré du PSG après seulement une saison en tant que professionnel dans son club formateur.

«Le PSG a été une bonne aventure pour moi. J’ai dû emprunter un autre chemin à contrecœur»

Pour Onze Mondial, Moussa Diaby s’est livré à coeur ouvert sur son transfert au Bayer Leverkusen à l’été de ses 20 ans en 2019 en ne manquant pas de souligner sa peine au moment de faire ses adieux au PSG. « Le Paris Saint-Germain, c’est mon club formateur. J’ai tout appris là-bas, j’ai passé sept années au club, j’ai côtoyé plein de joueurs. Certains sont professionnels aujourd’hui, d’autres non. J’ai joué mon premier match professionnel au PSG. C’était un moment fort et important. Je ne peux pas oublier ça. C’est le club de la capitale, la ville d’où je viens. Le PSG a été une bonne aventure pour moi. J’ai dû emprunter un autre chemin à contrecœur. Pour le développement de ma carrière et ma progression, j’étais obligé de partir. En restant au PSG, j’aurais eu moins de temps de jeu. Le PSG restera le PSG ».

«Aujourd’hui, je suis un joueur d’expérience»