«Le PSG n’a pas compris» : Mourinho balance sur un transfert !

Le Paris Saint-Germain avait recruté Renato Sanches à l’été 2022 avec la conviction de pouvoir compter sur son profil de milieu de terrain relativement complet. Néanmoins, il n’a pas été épargné par les blessures et a fini par partir en prêt pour la Roma où José Mourinho avait déjà tiré la sonnette d’alarme. Sanches a rechuté et l’entraîneur romain a dressé un terrible constat.

Jeudi dernier, la Roma se déplaçait sur la pelouse du Sheriff Tiraspol dans le cadre de la première journée de la Ligue Europa et s’y est imposée sur le score de 2 buts à 1 grâce notamment à Romelu Lukaku. Néanmoins, Renato Sanches s’est encore blessé.

Renato Sanches rechute, José Mourinho se dit désarmé

L’international portugais commence à être particulièrement réputé pour son historique relativement long de blessures au fil de sa carrière. Et rebelote ce jeudi puisque le milieu de terrain relayeur n’a tenu que 28 minutes avant d’être contraint de céder sa place. Cette saison, José Mourinho avait déjà fait le constat de la fragilité physique de son compatriote, ce qui justifiait sa présence à Rome et non au PSG d’où il est arrivé en prêt. The Special One n’a pas manqué de refaire un point peu glorieux à ce sujet en conférence de presse jeudi soir après la victoire des Gialorrossi.

«Le Bayern n'a pas compris, le PSG non plus. Nous, on se fatigue à essayer de comprendre»