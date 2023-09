Le PSG boucle un transfert inespéré, il se fait tacler

Axel Cornic

Arrivé à l’été 2022 sous les indications de Luis Campos, Renato Sanches n’a finalement pas convaincu au Paris Saint-Germain. Ainsi, il a été poussé vers la sortie et a trouvé un nouveau club en Serie A, avec l’AS Roma de José Mourinho. Mais après des débuts encourageants, le Portugais s’est une nouvelle fois blessé.

Considéré comme le nouveau crack du football portugais lors de son explosion à Benfica, Renato Sanches et passé par des hauts... et beaucoup de bas. Du Bayern Munich au PSG, en passant par le LOSC et Swansea, le milieu de terrain n’a jamais pu jouer avec continuité, enchainant les blessures.

Renato Sanches se blesse une nouvelle fois

La malédiction lui colle à la peau et même à l’AS Roma il continue à faire face à des pépins physiques. La Gazzetta dello Sport fait d’ailleurs un terrible constat, soulignant le fait que Renato Sanches a connu 15 blessures musculaire lors des trois dernières saisons.

A Rome on n’est pas surpris