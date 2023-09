Mourinho se lâche sur le calvaire d'un joueur du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Renato Sanches espérait se relancer à l'AS Roma après une saison délicate au PSG, marquée par de nombreux pépins physiques. Mais le milieu de terrain portugais a subi un nouveau coup d'arrêt ce jeudi. Le joueur est sorti sur blessure lors de la rencontre de Ligue Europa face au Sheriff Tiraspol. Après le coup de sifflet final, José Mourinho accusait le coup.

Miné par les blessures la saison dernière lors de son passage au PSG, Renato Sanches a décidé de tourner la page et de se relancer à l'AS Roma. Prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison, le milieu de terrain espérait enchaîner sous les ordres de José Mourinho. Mais Renato Sanches est décidément maudit.

Nouvelle blessure pour Renato Sanches

Lors de la rencontre de Ligue Europa face au Sheriff Tiraspol, international portugais s'est dirigé vers son banc et a demandé sa sortie. On jouait la 27ème minute. Calciomercato.com évoque des vertiges, mais José Mourinho s'est montré abattu en conférence de presse.

« Nous ne comprenons pas »