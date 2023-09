Neymar : Le PSG choisit son successeur, c’est la douche froide

Thomas Bourseau

Au cours du dernier mercato estival, Neymar a quitté le PSG après six années passées dans la capitale. La presse italienne annonçait à la mi-août que le Paris Saint-Germain avait des vues sur Federico Chiesa dans l’optique de la succession du Brésilien. Quelques semaines sont passées et le dossier Chiesa se compliquerait sérieusement.

Entre Neymar et le PSG, ça s’est mal terminé. En effet, la star auriverde a récemment réglé ses comptes avec le Paris Saint-Germain pour Globo en expliquant que Lionel Messi et lui-même ont vécu un enfer au Paris Saint-Germain. Le club parisien a répondu via L’Équipe en expliquant que Messi et Neymar avaient pourtant envie de prolonger leurs contrats respectifs chez le champion de France.

Chiesa pour prendre le suite de Neymar au PSG ?

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Neymar s’est finalement engagé en faveur d’Al-Hilal contre 90M€ environ alors que le FC Barcelone, Chelsea ou encore Manchester United ont été liés à Neymar au cours du mercato estival. La Gazzetta dello Sport révélait en août dernier que Federico Chiesa serait une piste prise en considération par le PSG dans le cadre de la succession de Neymar. Il était même spécifié que le transfert de l’international italien avoisinerait les 60M€, à savoir l’indemnité réclamée par la Juventus.

Federico Chiesa en passe de prolonger son contrat à la Juventus