Le PSG récupère 80M€, ça fait polémique

Arnaud De Kanel

Pas moins de trois indésirables du PSG ont trouvé refuge au Qatar lors du mercato estival. Après Abdou Diallo et Marco Verratti, c'est Julian Draxler qui a rejoint le Golfe. Le PSG a récupéré près de 80M€ au total mais cela fait polémique puisque le Qatar est le propriétaire du club de la capitale. Existe-t-il un conflit d'intérêt ?

Le PSG s'est débarrassé de Marco Verratti, Julian Draxler et Abdou Diallo cet été. Le club de la capitale est reparti avec 80M€ pour ces trois transferts, une somme presque inimaginable si les joueurs avaient rejoint un club européen. Et les doutes sont d'autant plus grand car ces trois transferts ont été bouclé par des clubs qataris, le pays propriétaire du PSG. Il s'agit donc peut-être là d'un moyen de contourner le fair-play financier. L'UEFA promet d'enquêter.

PSG : En guerre avec Mbappé ? Messi fait une annonce https://t.co/iLzk3GIdVv pic.twitter.com/nmcFhjdeDS — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Le PSG dans le viseur de l'UEFA

Forcément, les transferts d'Abdou Diallo, de Marco Verratti et de Julian Draxler vers le Qatar, pour des sommes aussi importantes, n'ont pas échappé à l'instance européenne. Interpellée par plusieurs rivaux du PSG sur la scène européenne, l'UEFA est sortie du silence. « L'organe de contrôle financier du club de l'UEFA n'a pas encore commencé à se pencher sur ces questions puisqu'il attend que les clubs soumettent leurs comptes finaux d'ici la mi-octobre. L'Instance de contrôle financier des clubs (CFCB) analysera ensuite la situation de chaque club et décidera de la façon de procéder », a expliqué le commissaire de l'UEFA. De son côté, le PSG s'est déjà défendu, niant quelconques arrangements avec les clubs qataris en question.

La réponse du PSG