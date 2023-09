Verratti : Le PSG reçoit un message après son transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a fait un choix fort cet été en décidant de pousser Marco Verratti vers la sortie, alors que le milieu de terrain italien était pourtant un titulaire indiscutable depuis onze dans dans la capitale. Et Edouard Cissé, ancien joueur du PSG, estime d'ailleurs qu'il sera difficile de remplacer Verratti.

Marco Verratti et le PSG, c'est désormais de l'histoire ancienne ! Le milieu de terrain italien de 30 ans a été transféré au Qatar, à Al-Arabi, alors qu'il n'entrait pas du tout dans les plans d'avenir de Luis Enrique, et ce malgré une prolongation de contrat jusqu'en 2026 qui avait été actée l'hiver dernier au PSG. Verratti a donc été vendu pour 50M€, et il n'a pas été remplacé numériquement.

« Un grand professionnel »

Interrogé sur le site officiel de la Ligue 1, Edouard Cissé livre son point de vue sur cette vente de Marco Verratti : « Le PSG sait déjà comment jouer sans lui parce qu’il a raté pas mal de matchs (sourire). Marco était un grand professionnel, pas dans l’hygiène de vie mais dans l’attitude, car quel que soit l’adversaire, il a rarement été mauvais. Il a toujours mouillé le maillot et il n'a jamais trahi le jeu. Après, son hygiène de vie a fait qu’il a manqué des matchs importants, des matchs que le PSG a réussi à gagner. Néanmoins, quand il ne jouait pas, le Paris Saint-Germain a quand même gagné des matchs », estime l'ancien milieu de terrain, passé par le PSG entre 1997 et 2007.

« S’il laisse un vide, ce sera aux autres joueurs de le combler »