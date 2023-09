PSG : Il se lâche sur Verratti après son transfert

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a connu de nombreux départs de taille avec ceux de Sergio Ramos, Lionel Messi, mais également avec les ventes de Neymar et de Marco Verratti. Transféré à Al-Arabi contre 45M€, le milieu de terrain italien a pu faire ses adieux au Parc des Princes vendredi dernier. Ancien partenaire à Paris, Salvatore Sirigu s’est exprimé au sujet du départ de son compatriote.

Une page se tourne à Paris. Après une saison 2022-2023 compliquée, le PSG a entamé une véritable révolution et pour cela, n’a pas hésité à se séparer de nombreux joueurs cadres les années passées.

Verratti a rapporté 45M€ au PSG cet été

C’est le cas notamment de Marco Verratti. Auteur de 416 matchs sous les couleurs du PSG, l’international Italien a été vendu à Al-Arabi contre 45M€. Dans un entretien accordé à RMC , son ancien partenaire Salvatore Sirigu s’est livré au sujet du départ du « Petit Hibou ».

« Il a beaucoup donné au PSG »