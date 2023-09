Mercato : Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Verratti !

Pierrick Levallet

Le PSG a pris une grande décision lors de ce mercato estival en faisant une croix sur ses stars. La formation parisienne s'est notamment séparée de Marco Verratti, transféré à Al-Arabi au Qatar. Luis Enrique aurait d'ailleurs déjà trouvé son remplaçant en la personne de Warren Zaïre-Emery, qui brille depuis le début de saison.

Cet été, le PSG a pris une grande décision pour son mercato. Le club de la capitale a décidé de faire une croix sur ses stars afin de se focaliser sur un groupe impliqué par le projet sportif. Dans cette optique, la direction parisienne s’est séparée de Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar mais aussi de Marco Verratti.

Le PSG s'est débarrassé de Verratti

L’Italien ne faisait pas vraiment l’unanimité auprès de Luis Enrique, notamment à cause de sa condition physique. Marco Verratti a donc quitté le PSG pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière à Al-Arabi au Qatar. Les Rouge-Et-Bleu, eux, semblent avoir déjà trouvé son remplaçant.

Luis Enrique l'a déjà remplacé