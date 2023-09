PSG : Le départ d’une star déjà annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Tout va bien pour Gianluigi Donnarumma au PSG. Malgré quelques lacunes, le portier italien fait le boulot au poste de gardien de but, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions. Pourtant, certains journalistes misent sur un possible départ du transalpin l'année prochaine. Un retour au Milan AC est évoqué notamment par Jonathan Johnson.

L'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG n'a pas eu d'impact sur la situation de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien est toujours le gardien numéro un devant Keylor Navas, et cela ne devrait pas bouger jusqu'à la fin de la saison. Pourtant, Jonathan Johnson estime que l'avenir du gardien au PSG est en danger. Selon le journaliste, le PSG pourrait prendre la décision de le vendre en 2024.

Donnarumma sur le départ ?

« Je pense vraiment que le PSG sera bientôt disposé à envisager une refonte au poste de gardien de but. Keylor Navas sera en fin de contrat à la fin de cette saison, tandis que Donnarumma, un gardien de but assez en vue, pourrait probablement attirer des frais de transfert importants. Je pense vraiment que Donnarumma est un joueur sur lequel le PSG pourrait chercher à tirer profit. Je pense certainement qu'ils se pencheront sur le poste de gardien de but au cours de l'année prochaine » a-t-il lâché à Caught Offside.

Un transfert à 50M€ évoqué ?