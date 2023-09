Un transfert déjà plombé au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sorti sur blessure jeudi soir, Renato Sanches confirme ses difficultés sur le plan physique. L'international portugais, prêté par le PSG à l'AS Roma, a même fait l'objet d'une déclaration de José Mourinho qui semble résigné par la situation. Des nouvelles pas rassurantes alors que l'option d'achat incluse dans le prêt du joueur dépend du nombre de matches qu'il disputera.

Seulement une saison après son arrivée au PSG pour environ 12M€, Renato Sanches est déjà reparti. Cet été, il a été prêté à l'AS Roma. Mais encore une fois, les pépins physiques ne lâchent pas l'international portugais qui a du quitter ses partenaires jeudi soir sur la pelouse du Sheriff Tiraspol après seulement 28 minutes. Une situation qui inquiète José Mourinho qui paraît désespéré.

Nouvelles tensions pour Neymar après le PSG ? https://t.co/jZO9iMlXqn pic.twitter.com/KanZdiQAPp — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Mourinho s'inquiète pour Renato Sanches

« Il doute toujours, et c'est difficile de comprendre pourquoi il est toujours blessé. Le Bayern, le PSG... et maintenant nous ne pouvons pas non plus comprendre : il a joué 45 minutes dimanche, s'est reposé pendant trois jours puis s'est blessé après 27 minutes », confiait le coach de l'AS Roma à l'issue de la rencontre.

Son option d'achat dépend du nombre de matches joués...

Et si Renato Sanches continue à connaître des pépins musculaires, ce n'est pas bon signe pour le PSG. Et pour cause, la presse italienne révélait cet été que l'option d'achat incluse dans le prêt du Portugais dépend du nombre de matches disputés. S'il prend part à 55% des rencontres de l'AS Roma, le PSG empochera 11M€, et si le total grimpe à 70%, c'est une option automatique de 14M€ qui se déclenchera. Pour le moment, Renato Sanches a déjà raté deux matches de Serie A sur les quatre possibles. Le PSG pourrait donc connaître un nouveau cas à la Wijnaldum.