Transfert au PSG, il glisse un tacle en direct ?

A 21 ans, Bradley Barcola a quitté son club formateur, l'OL, pour rejoindre le PSG. Un transfert qui ne passe clairement pas sur les bords du Rhône. En effet, les fans des Gones sont très remontés contre Barcola, au même titre que contre Castello Lukeba parti à Leipzig. Deux départs évoqués par le milieu de terrain de l'OL, Maxence Caqueret.

Très actif sur le marché des transferts cet été, le PSG s'est notamment offert le crack de l'OL, Bradley Barcola. De quoi déclencher la colère des fans lyonnais. En effet, sur les bords du Rhône, on en veut à Barcola d'avoir quitter son club formateur, d'autant plus dans la situation actuelle.

« Je respecte bien évidemment leur choix »

Interview ce dimanche par le CFC , Maxence Caqueret a parlé des départs de Bradley Barcola et Castello Lukeba. Le joueur de l'OL a alors expliqué : « On sait qu'une carrière peut aller très vite donc je respecte bien évidemment leur choix. Après, j'aurais aimé continuer à jouer avec eux. Ce sont deux joueurs très talentueux ».

« J'avais l'impression de laisser le club dans la galère »