PSG : Quatre joueurs sanctionnés après l’OM ?

Arnaud De Kanel

La polémique enfle autour du Classique de dimanche soir entre le PSG et l'OM. Au coup de sifflet final, les joueurs de Luis Enrique sont allés au devant du virage Auteuil pour célébrer leur victoire avec le Collectif Ultras Paris afin d'entonner plusieurs chants. Mais dans une vidéo, on aperçoit Randal Kolo-Muani, Achraf Hakimi, Layvin Kurzawa et l'inévitable Ousmane Dembélé en train d'insulter les Marseillais. Ils pourraient faire l'objet d'une sanction.

Dimanche soir, le PSG de Luis Enrique a logiquement pris le dessus sur un OM en pleine crise. La rencontre a tourné à la correction très rapidement avec un premier but d'Achraf Hakimi, un second de Randal Kolo-Muani suivi du doublé de Gonçalo Ramos. Les joueurs du PSG étaient euphoriques après la rencontre et ils ont célébré avec leurs supporters.

Lionel Messi lâche un nouveau tacle au PSG https://t.co/HSLsdNsfDq pic.twitter.com/fwiahv9H56 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Les chants insultants des supporters repris par quatre joueurs...

Le PSG a misé sur des joueurs issus de la région parisienne durant le mercato afin de ramener une identité dans le vestiaire. Cela commence à fonctionner puisque nombreux sont ceux qui ont chanté avec leurs supporters dimanche soir à la gloire du club. Mais comme souvent, plusieurs chants très insultants ont été entonnés par les membres du Virage Auteuil et quatre joueurs les ont repris. Il s'agit de Randal Kolo-Muani, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Layvin Lurzawa. Ils s'exposent à une sanction.

Une sanction à venir ?

Si la commission de discipline ne s'est pas encore prononcée sur le sujet, les quatre joueurs du PSG risquent une sanction après ces chants insultants. Ce n'est pas la première fois que ça arrive entre les deux clubs. Après la finale de la Coupe de la Ligue remportée par l'OM en 2011, Taye Taiwo avait également repris des chants insultants proférés par certains supporters de l'OM à l'encontre du PSG. Le défenseur avait écopé d'un match de suspension et de 20 000€ d'amende. La commission de discipline se penchera sur le sujet mercredi !