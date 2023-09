PSG - OM : Un clash a éclaté avec des insultes ?

La rédaction

Le Classico a tenu toutes ses promesses du côté du Paris Saint-Germain, avec un match à sens unique face à l’Olympique de Marseille (4-0). Forcément les esprits étaient très chauds sur la pelouse et une vidéo enflamme les réseaux sociaux depuis ce dimanche soir où l’on peut voir Randal Kolo Muani et son adversaire Leonardo Balerdi s’invectiver allégrement.

Les affrontements entre l’OM et le PSG marquent une saison et celui de ce dimanche était très attendu. Les Parisiens devaient marquer leur territoire après un début de saison délicat avec un nouvel entraîneur, tandis que le club marseillais pouvait mettre derrière lui la crise qui fait rage en interne, en ramenant une victoire du Parc des Princes.

PSG : Nouvelle annonce au Real Madrid sur Kylian Mbappé https://t.co/6Uhv5Nb6sp pic.twitter.com/ZH1jWSOalE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Le PSG plonge l’OM dans la crise

Il n’en a été rien, puisque l’OM a sombré face au PSG de Luis Enrique. Une rencontre à sens unique ou l’on a pu admirer un magnifique but sur coup France de la part d’Achraf Hakimi, mais également un doublé de Gonçalo Ramos, attaquant arrivé cet été en provenance de Benfica qui a marqué ses deux premiers buts sous les couleurs parisiennes.

C’était très chaud entre Kolo Muani et Balerdi

Au lendemain de cette défaite de l’OM, une vidéo fait énormément parler. On y voit en effet Randal Kolo Muani invectiver Leonardo Balerdi, qui se couvre lui la bouche avec sa main. On peut clairement deviner des insultes en lisant les lèvres de l’attaquant du PSG, qui a également marqué son tout premier but de la saison avec son nouveau club.